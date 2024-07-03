تعتبر المكرونة بأصابع الكابوريا واحدة من الأطباق البحرية الشهية والمميزة التي تتميز بنكهتها الفريدة وقيمتها الغذائية العالية، فهي تجمع بين طعم المكرونة اللذيذة وقوام الكابوريا الطري، مما يجعلها خيارًا رائعًا للأوقات الخاصة والمناسبات العائلية، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة إعداد صينية المكرونة بأصابع الكابوريا بشكل مفصل، من تحضير المكونات إلى خطوات الطهي، لتقديم وجبة لا تُنسى لعائلتك وأصدقائك.





طريقة عمل صينية المكرونة بأصابع الكابوريا

المكونات:

- 500 غرام مكرونة (أي نوع تفضله)

- 200 غرام أصابع كابوريا

- 1 بصل كبير، مفروم

- 2 فص ثوم، مفروم

- 1 فلفل أخضر، مفروم

- 2 حبة طماطم متوسطة، مقطعة مكعبات

- 1 كوب كريمة طبخ

- 1/2 كوب جبن بارميزان مبشور

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

- 1 ملعقة صغيرة أعشاب مجففة (مثل الريحان أو الزعتر)

- بقدونس مفروم للتزيين





الطريقة:

1. سلق المكرونة:

- اسلق المكرونة في ماء مغلي مملح حسب التعليمات الموجودة على العبوة حتى تصبح نصف ناضجة. ثم صفها وضعها جانبًا.





2. تحضير المكونات:

- في مقلاة كبيرة، سخن زيت الزيتون على نار متوسطة.

- أضف البصل المفروم والثوم، وقلّب حتى يذبلا ويصبح لونهما ذهبيًا.





3. إضافة الكابوريا والخضار:

- أضف أصابع الكابوريا وقلّبها مع البصل والثوم لمدة دقيقتين.

- ثم أضف الفلفل الأخضر والطماطم المقطعة واستمر في التقليب لمدة 5 دقائق حتى تنضج الخضار.





4. إضافة الكريمة والبهارات:

- اسكب الكريمة فوق الخليط وقلّب جيدًا.

- أضف الملح والفلفل الأسود والأعشاب المجففة. دع الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق.





5. خلط المكرونة:

- أضف المكرونة المسلوقة إلى الخليط وقلّب جيدًا حتى تتجانس المكونات.





6. الخبز:

- انقل الخليط إلى صينية فرن. رش جبن البارميزان المبشور على الوجه.

- سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية (350 فهرنهايت) واخبز الصينية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يتحمر الوجه.





7. التقديم:

- أخرج الصينية من الفرن واتركها تبرد قليلاً.

- زينها بالبقدونس المفروم وقدّمها ساخنة.





تعد صينية المكرونة بأصابع الكابوريا طبقًا مثاليًا لعشاق المأكولات البحرية، حيث تقدم وجبة مغذية ولذيذة تُرضي جميع الأذواق. جرب هذه الوصفة في منزلك واستمتع بمذاقها الرائع مع العائلة والأصدقاء.