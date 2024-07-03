وزير العمل: السيسي أوصى بالاهتمام بحقوق العمالة داخل وخارج مصر (فيديو)

قال محمد جبران وزير العمل، إن قانون العمل سيتم الانتهاء منه نهائيا في أقرب وقت، مؤكدا على ضرورة وجود قانون متوازن يحمي العامل وصاحب المنشأة.

وأضاف وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن التكليفات الخاصة بملف العمل واضحة، مع التركيز على العامل البسيط والعمالة غير المنتظمة.

الرئيس السيسي يسعى دائما لدعم العمالة البسيطة

وتابع وزير العمل: "الرئيس السيسي يسعى دائما لدعم العمالة البسيطة، مع العمل على تنفيذ قانون العمل الذي يهيئ بيئة للاستثمار، على أن يكون القانون مرضي لجميع الأطراف.



وأردف وزير العمل الجديد: "يستوجب أن تكون هناك حقوق والتزامات على العامل للوصول إلى نتائج مع ربط الأجر بالإنتاج، موضحا أن القطاع الخاص سينطلق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن حجم العمالة في القطاع الخاص، وصل إلى في 2011 و2012 إلى نسب عالية، مضيفا أنه تم توفير فرص عمل حكومية عند إيجاد احتياج فعلي.

ضرورة تشغيل كافة المصانع المنتجة،

وأكد على ضرورة تشغيل كافة المصانع المنتجة، موضحا أن الرئيس السيسي أكد على أهمية ملف الصناعة في مصر، مع الاهتمام بحقوق العمالة داخل وخارج مصر، وتقنين أوضاعهم، ليأخذوا الفرصة كاملة.

أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، على أهمية التركيز على مجموعة من الملفات خلال الفترة المُقبلة، أهمها التطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك ملف العمالة غير المنتظمة، موجهًا مديريات العمل بالمحافظات بكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل والإنتاج ،وتقديم كل أشكل الدعم للمستحقين من هذه الفئة التي تحظي بإهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير محمد جبران، عقب تأديته اليمين الدستورية، وزيرًا للعمل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع بعض القيادات، والمكتب الفني بالوزارة.

وأوضح جبران خلال هذا اللقاء الذي انعقد في مقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية دور مديريات العمل، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، مؤكدًا أهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والإستماع إلى مطالبهم وتنفيذها.

وقال جبران، إن لديه إيمان كامل بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة، مُشيرًا إلى أهمية وجود فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات، والتوجيهات في إطار خطة زمنية مُحددة.