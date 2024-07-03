الأربعاء 03 يوليو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

وزير العمل الجديد: التركيز على التدريب المهني والعمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتي

محمد جبران وزير
محمد جبران وزير العمل

أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، على أهمية التركيز على مجموعة من الملفات خلال الفترة المُقبلة، أهمها التطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك ملف العمالة غير المنتظمة، موجهًا مديريات العمل بالمحافظات بكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل والإنتاج ،وتقديم كل أشكل الدعم للمستحقين من هذه الفئة التي تحظي بإهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.

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تأديته اليمين الدستورية

جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير محمد جبران، عقب تأديته اليمين الدستورية، وزيرًا للعمل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع بعض القيادات، والمكتب الفني بالوزارة.

وأوضح جبران خلال هذا اللقاء الذي انعقد في مقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية دور مديريات العمل، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، مؤكدًا أهمية  التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والإستماع إلى مطالبهم وتنفيذها.

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وزارة العمل 

وقال جبران، إن لديه إيمان كامل بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة، مُشيرًا إلى أهمية وجود فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات، والتوجيهات في إطار خطة زمنية مُحددة.

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