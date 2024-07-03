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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

الدكتورة سحر السنباطي تهنئ الوزراء والمحافظين ونوابهم  في الحكومة الجديدة

الدكتورة سحر السنباطي
الدكتورة سحر السنباطي

هنأت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والامومة، الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي حازت ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب أداء الوزراء والمحافظين ونوابهم اليمين الدستورية اليوم.

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الكفاءات والخبرات

واشادت " السنباطي" باختيار السادة الوزراء والمحافظين ونوابهم، من ذوي الكفاءات والخبرات، والتى سيكون لها القدرة على تحقيق تطلعات الشعب المصري، وتنفيذ رؤية الدولة المصرية في تحقيق الرفاه للشعب في شتى المجالات، متمنية لهم التوفيق والسداد لما فيه صالح الوطن والمواطن.

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وأكدت "السنباطي" على تطلعها لتكثيف التعاون مع كافة الوزراء والمحافظين لخدمة ملف الطفولة والامومة وتحقيق ما يستهدفه المجلس لصالح الأم والطف

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