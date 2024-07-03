بترحيب كبير واستقبال حافل .. قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملون بها يشكرون الرئيس السيسي

توجه قيادات وأئمة وزارة الأوقاف والعاملون بها بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية (حفظه الله) على ثقته في الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف، متمنين لسيادته وللحكومة الجديدة برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كل التوفيق والسداد، معاهدين الله (عز وجل) أن يكونوا أوفياء لدينهم ووطنهم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

أئمتها والعاملين

هذا وقد استقبل قيادات الأوقاف وعدد كبير من أئمتها والعاملين بها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024م عقب أدائه اليمين وزيرًا للأوقاف، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنين لمعاليه كل التوفيق والسداد.

وكان في مقدمتهم: فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتورعبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، واللواء عمرو فاروق شكري الوكيل الدائم، وفضيلة الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وفضيلة الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، وفضيلة الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتورة سمر إبراهيم محمود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والأستاذة/ رندا صلاح الدين محمود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ولفيف من القيادات الدينية والدعوية والسيدات الفضليات بديوان عام وزارة الأوقاف وبعض قيادات المديريات الإقليمية وأئمتها.