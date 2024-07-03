كيت وينسلت تفوز بجائزة «الإنجاز مدى الحياة» بمهرجان ميونيخ السينمائي

حصدت النجمة العالمية كيت وينسلت جائزة الأوسكار، مساء أمس، لتتويجها بجائزة الإنجاز مدى الحياة، بمهرجان ميونيخ السينمائي الدولي في دورته الـ41، والمقرر استمرار فعالياته حتى 7 يوليو الحالي.

كيت وينسلت

صعدت كيت وينسلت إلى المسرح لتسلم جائزتها ولتقديم العرض الأوروبي الأول لأحدث أفلامها، وسط هتافات نارية من جمهور المسرح الألماني بمهرجان ميونيخ، وهو فيلم السيرة الذاتية لإلين كوراس "Lee" الذي تلعب فيه دور المصورة الحربية لي ميلر، من المقرر أن يصدر الفيلم في دور العرض الأمريكية في شهر سبتمبر المقبل.

كيت وينسلت



ديفيد كروس يقدم الجائزة لـ كيت وينسلت

وقدم لها الجائزة النجم الألماني ديفيد كروس، الذي شارك كيت وينسلت في فيلم The Reader، قائلا: "التقينا لأول مرة منذ 16 عاما، حين كان عمري 17 عاما فقط، تركت المدرسة للتو ولم أشارك سوى في فيلمين، وكانت هي كيت وينسلت".

كيت وينسلت

كيت وينسلت: صعب أن تصنع فيلمًا عن امرأة

وعلقت كيت وينسلت عن الفيلم، الذي يسلط الضوء على عقد مهم في حياة لي ميللر، التي تحولت من عارضة أزياء إلى مصورة فوتوغرافية حربية، قائلة: "لا أستطيع أن أصدق أننا فعلنا ذلك"، وتحدثت بالتفصيل عن رحلة الفيلم الطويلة إلى الشاشة والجهد المضني الذي استغرقه، خاصة أنها تشارك في إنتاج الفيلم، "من الصعب أن تصنع أفلامًا كامرأة، ومن الصعب أن تصنع فيلمًا عن امرأة".