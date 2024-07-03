انزلوا الشارع.. أحمد موسى يوجه رسالة للوزراء الجدد (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جميع الوزراء والمحافظين والنواب الجدد يقع على عاتقهم مهام صعبة وتحديات غير مسبوقة في النهوض بوضع الشارع المصري.

ووجه أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، رسالة إلى الوزراء والمحافظين الجدد، قائلاً: «أرجوكم انزلوا الشارع وشوفوا الناس، ويجب على وزير التموين أن يرى عمله من خلال نزول الشارع بحملات مفاجئة على المخابز، والتأكد من حجم وسلامة رغيف العيش».

نزول الشارع وتفقد أحوال المواطنين

وطالب أحمد موسى الوزراء الجدد، بمتابعة الأعمال الميدانية ونزول الشارع وتفقد أحوال المواطنين بأنفسهم، مشددًا: «شغل المكاتب الفترة الجاية مش هينفعنا، فالحكومة اللي فاتت عملت شغل كويس وقوي جدًا، وتم الانتهاء من بعض المشروعات، ويجب استكمال الراية والعمل بجد في الفترة المقبلة».

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بتجديد الثقة في اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية، لما قام بإنجازه خلال الفترة الماضية من تطوير في المنظومة الأمنية، قائلاً: «يتعامل بمنتهى الجدية ويطبق القانون، فالعدل مهم جدًا».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم ٣ يوليو ٢٠٢٤ بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تضمن تشكيل الحكومة ما يلي:

- السيد الدكتور / مصطفى كمال مدبولي محمد - رئيساً لمجلس الوزراء.

السادة نواب رئيس الوزراء والوزراء:

- السيد الدكتور/ خالد عبد الغفار محمد - نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان.

- السيد الفريق/ كامل عبد الهادي فرج الوزير - نائباً لرئيس لمجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيراً لوزارتي الصناعة والنقل.



- الفريق أول/ عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر - وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

- السيدة الدكتورة/ رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط - وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- السيد/ محمود توفيق عبد الجواد قنديل - وزيراً للداخلية.

- السيدة الدكتورة/ ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز- وزيراً للبيئة.

- السيد الدكتور/ عمرو أحمد سميح طلعت - وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- السيد الدكتور/ أشرف صبحى محمد عامر - وزيراً للشباب والرياضة.

- السيد الدكتور/ محمد أيمن أحمد عاشور - وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

- السيد/ محمد محمد صلاح الدين مصطفي - وزيراً للدولة للإنتاج الحربي.

- السيد الدكتور/ هاني عاطف نبهان سويلم - وزيراً للموارد المائية والري.

- السيد الدكتور/ محمود مصطفي كمال عصمت - وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.

- السيد/ أحمد أشرف على كوجك - وزيراً للمالية.

- السيدة/ منال عوض ميخائيل - وزيراً للتنمية المحلية.

- السيد/ شريف فتحي على عطيه - وزيراً للسياحة والآثار.

- السيدة الدكتورة/ مايا محمد عبد المنعم مرسى - وزيراً للتضامن الاجتماعي.

- السيد الدكتور/ شريف محمد فاروق على مصطفى - وزيراً للتموين والتجارة الداخلية.

- السيد الدكتور/ بدر أحمد محمد عبد العاطي - وزيراً للخارجية والهجرة.

- السيد المستشار/ عدنان فنجرى أبو جبل حسين - وزيراً للعدل.

- السيد المستشار/ محمود فوزي عبد الباري عصر - وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- السيد الدكتور/ أسامه السيد محمود الأزهري- وزيراً للأوقاف.

- السيد/ سامح أحمد زكى الحفني - وزيراً للطيران المدني.

- السيد/ شريف مجدي حسين شربيني - وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- السيد/ علاء الدين فاروق زكي السيد - وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.

- السيد/ محمد إبراهيم أحمد شيمي - وزيراً لقطاع الأعمال العام.

- السيد/ حسن محمد حسن الخطيب - وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية.

- السيد/ محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم - وزيراً للعمل.

- السيد/ أحمد فؤاد عبد السلام هنو - وزيراً للثقافة.

- السيد/ محمد أحمد عبد اللطيف رمضان سعد - وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني.

- السيد/ كريم إبراهيم على بدوي - وزيراً للبترول والثروة المعدنية.

السادة نواب الوزراء

- السيد/ رأفت عبد العزيز فهمي هندي - نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- السيدة/ غادة لبيب مصطفي عبد الغنى - نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- السيد/ بكر محمد عبد الوهاب البيومي - نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- السيد/ منتصر مناع ميهوب جاد الحق - نائباً لوزير الطيران المدني.

- السيد/ مصطفى إبراهيم على الصياد - نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

- السيد الدكتور/ سيد إسماعيل على أحمد - نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- السيد الدكتور/ أحمد محمد ضاهر حسين - نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- السيد/ أيمن محمد بهاء الدين البصال - نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- السيدة/ عبله أحمد علي الألفي - نائباً لوزير الصحة والسكان.

- السيد/ محمد محمود ناصر الطيب - نائباً لوزير الصحة والسكان.

- السيد/ عمرو محمد قنديل شمس الدين - نائباً لوزير الصحة والسكان.

- السيد/ شريف محمد فتحي الكيلاني - نائباً لوزير المالية.

- السيد/ ياسر سمير صبحي كامل - نائباً لوزير المالية.

- السيد/ أبو بكر محمد حفني محمود- نائباً لوزير الخارجية والهجرة.

- السيد/ نبيل رياض حبشى غطاس - نائباً لوزير الخارجية والهجرة.

- السيد/ حسام الدين محمد صلاح عثمان - نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- السيدة/ صباح محمد عبد اللطيف مشالي - نائباً لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

- السيد/ نهاد شاهين على شاهين - نائباً لوزير النقل.

- السيد/ ماجد محمد عبد الحميد متولي - نائباً لوزير النقل.

- السيد/ وجدي شحات عبد الحكيم رضوان - نائباً لوزير النقل.

- السيدة/ مارجريت صاروفيم مينا يوسف - نائباً لوزير التضامن الاجتماعي.

- السيد/ وليد حسين أبو المجد على - نائباً لوزير التموين والتجارة الداخلية.

- السيدة/ يمنى أسامه فريد البحار - نائباً لوزير السياحة والآثار