بيان لاتحاد الجاليات المصرية بأوروبا حول تشكيل الحكومة المصرية الجديدة

تابع اتحاد الجاليات المصريه في اوروبا، برئاسة محمد الزفزاف، باهتمام بالغ تشكيل الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وما نتج عن ذلك من تعيين وزراء جدد وإدماج وزارات أخرى.



ويتطلع الاتحاد أن يعطى إدماج وزارة الهجرة مع وزارة الخارجية دفعة قوية لكيفية التعامل مع حركة الهجرة المصرية للخارج وذلك من خلال استراتيجية واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار مطالب أبناء مصر فى الخارج.



كذلك يتطلع الاتحاد أن يؤدى الادماج إلى إفراز آلية جديدة ذات فاعلية وواقعية تؤدى إلى مشاركة حقيقية لأ بناء مصر فى الخارج فى عمليات التنمية المستدامة فى مصر.



كذلك يتطلع الاتحاد إلى آلية فاعلة لمواجهة الهجرة الغير شرعية تقوم على أساس توفير البدائل القانونية والتنموية لهذه الظاهرة مع الأخذ فى الاعتبار الأوضاع فى الدول المسقبلة ،كذلك العمل على الحد من هذه الظاهرة التى أودت بحياة العديد من شبابنا.



وينتهز إتحاد الجاليات المصرية فى اوروبا هذه الفرصة ليتقدم للحكومة المصرية الجديدة بخالص الأمنيات بالتوفيق فى خدمة المصالح المصرية الوطنية والقومية سواء فى الداخل أو الخارج.

