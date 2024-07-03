بالأسماء.. نواب رئيس الوزراء والوزراء في الحكومة الجديدة
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم ٣ يوليو ٢٠٢٤ بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تضمن تشكيل الحكومة ما يلي:
- السيد الدكتور / مصطفى كمال مدبولي محمد - رئيساً لمجلس الوزراء.
السادة نواب رئيس الوزراء والوزراء:
- السيد الدكتور/ خالد عبد الغفار محمد - نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان.
- السيد الفريق/ كامل عبد الهادي فرج الوزير - نائباً لرئيس لمجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيراً لوزارتي الصناعة والنقل.
- الفريق أول/ عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر - وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.
- السيدة الدكتورة/ رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط - وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- السيد/ محمود توفيق عبد الجواد قنديل - وزيراً للداخلية.
- السيدة الدكتورة/ ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز- وزيراً للبيئة.
- السيد الدكتور/ عمرو أحمد سميح طلعت - وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- السيد الدكتور/ أشرف صبحى محمد عامر - وزيراً للشباب والرياضة.
- السيد الدكتور/ محمد أيمن أحمد عاشور - وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
- السيد/ محمد محمد صلاح الدين مصطفي - وزيراً للدولة للإنتاج الحربي.
- السيد الدكتور/ هاني عاطف نبهان سويلم - وزيراً للموارد المائية والري.
- السيد الدكتور/ محمود مصطفي كمال عصمت - وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.
- السيد/ أحمد أشرف على كوجك - وزيراً للمالية.
- السيدة/ منال عوض ميخائيل - وزيراً للتنمية المحلية.
- السيد/ شريف فتحي على عطيه - وزيراً للسياحة والآثار.
- السيدة الدكتورة/ مايا محمد عبد المنعم مرسى - وزيراً للتضامن الاجتماعي.
- السيد الدكتور/ شريف محمد فاروق على مصطفى - وزيراً للتموين والتجارة الداخلية.
- السيد الدكتور/ بدر أحمد محمد عبد العاطي - وزيراً للخارجية والهجرة.
- السيد المستشار/ عدنان فنجرى أبو جبل حسين - وزيراً للعدل.
- السيد المستشار/ محمود فوزي عبد الباري عصر - وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- السيد الدكتور/ أسامه السيد محمود الأزهري- وزيراً للأوقاف.
- السيد/ سامح أحمد زكى الحفني - وزيراً للطيران المدني.
- السيد/ شريف مجدي حسين شربيني - وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- السيد/ علاء الدين فاروق زكي السيد - وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.
- السيد/ محمد إبراهيم أحمد شيمي - وزيراً لقطاع الأعمال العام.
- السيد/ حسن محمد حسن الخطيب - وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية.
- السيد/ محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم - وزيراً للعمل.
- السيد/ أحمد فؤاد عبد السلام هنو - وزيراً للثقافة.
- السيد/ محمد أحمد عبد اللطيف رمضان سعد - وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني.
- السيد/ كريم إبراهيم على بدوي - وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
السادة نواب الوزراء
- السيد/ رأفت عبد العزيز فهمي هندي - نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- السيدة/ غادة لبيب مصطفي عبد الغنى - نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- السيد/ بكر محمد عبد الوهاب البيومي - نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- السيد/ منتصر مناع ميهوب جاد الحق - نائباً لوزير الطيران المدني.
- السيد/ مصطفى إبراهيم على الصياد - نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
- السيد الدكتور/ سيد إسماعيل على أحمد - نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- السيد الدكتور/ أحمد محمد ضاهر حسين - نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
- السيد/ أيمن محمد بهاء الدين البصال - نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
- السيدة/ عبله أحمد علي الألفي - نائباً لوزير الصحة والسكان.
- السيد/ محمد محمود ناصر الطيب - نائباً لوزير الصحة والسكان.
- السيد/ عمرو محمد قنديل شمس الدين - نائباً لوزير الصحة والسكان.
- السيد/ شريف محمد فتحي الكيلاني - نائباً لوزير المالية.
- السيد/ ياسر سمير صبحي كامل - نائباً لوزير المالية.
- السيد/ أبو بكر محمد حفني محمود- نائباً لوزير الخارجية والهجرة.
- السيد/ نبيل رياض حبشى غطاس - نائباً لوزير الخارجية والهجرة.
- السيد/ حسام الدين محمد صلاح عثمان - نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- السيدة/ صباح محمد عبد اللطيف مشالي - نائباً لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
- السيد/ نهاد شاهين على شاهين - نائباً لوزير النقل.
- السيد/ ماجد محمد عبد الحميد متولي - نائباً لوزير النقل.
- السيد/ وجدي شحات عبد الحكيم رضوان - نائباً لوزير النقل.
- السيدة/ مارجريت صاروفيم مينا يوسف - نائباً لوزير التضامن الاجتماعي.
- السيد/ وليد حسين أبو المجد على - نائباً لوزير التموين والتجارة الداخلية.
- السيدة/ يمنى أسامه فريد البحار - نائباً لوزير السياحة والآثار