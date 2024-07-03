هاني شاكر يهنئ نجوى كرم بزواجها.. ربنا يسعدكم

شارك الفنان هاني شاكر عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام صورة تجمع النجمة نجوى كرم بزوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، ليهنئها بزواجها وذلك بعد إعلانها عنه رسميًا، وذلك خلال إحيائها حفل لها في رومانيا.

وعلق هاني شاكر على الصورة قائلا: «الصديقة الغالية والأخت العزيزة والفنانة الكبيرة نجوى كرم، من قلبي ألف مبروك على الزواج السعيد، بتمنالك كل السعادة والحب والاستقرار ربنا يسعدكم ويسعد أيامكم إن شاء الله».

وكانت الفنانة نجوى كرم، أعلنت عن زواجها رسميًا، خلال حفل لها في رومانيا، ولم تكشف حينها عن هوية عريسها، ولكن تبين بعد ذلك أن زوجها هو رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «عمر سالم الدهماني»، من بينها شركة «Moments» للإنتاج الفني، والتي هي الشركة المنظمة لحفلها برومانيا.

وكانت ترتدي نجوى فستان أبيض في تلك الحفلة ،قالت على المسرح بحفلها الأول في رومانيا: «رح خبركن خبرية عن هالفستان! هذا الفستان بيعنيلي كتير غير إنه لونه أبيض، وأنا بحب هاللون كتير، هاللون كان حفل زفافي فيه وهيدا