"ثورة يونيو وتصحيح المسار" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم، عددا من الفعاليات الثقافية والورش الفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

"الإرادة الشعبية في يونيو".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وفي السياق، شهد بيت ثقافة طامية بالمسرح الكبير، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، احتفالية تضمنت محاضرة بعنوان الإرادة الشعبية في يونيو، تحدث فيها حمدي محمد الأمين مدير مركز المعلومات بالوحدة المحلية بالروضة عن أهمية ثورة يونيو للشعب والدولة وتصحيح المسار لشكل الدولة القائمة على الحرية والديمقراطية وتنوع الأحزاب والمناداة بالحياة الكريمة والأمن والأمان الذي افتقده الشعب المصري بكل طوائفه وانحاز الجيش لتلك المطالب النبيلة بعد خروج ملايين من الشعب والآن الشعب يحصد نتائج ثورته من مشاريع عملاقة في ضوء تحديات كبيره في كافة الاتجاهات سواء مشاريع طرق وكباري ومشاريع زراعية وإنتاج حيواني ومشاريع تعليمية بإنشاء الكثير من المدارس والجامعات الخاصة والمستشفيات بتطويرها في ظل مبادرة حياة كريمة والقضاء على فيروس سي والمبادرات الصحيه وبناء مدن كثيرة متحضرة مثل العلمين والعاصمة الادارية وماسبيرو وغيرها وقناه السويس الجديدة ومشروع الضبعة، وإنشاء محطات للطاقه ومحطات صرف صحي ومحطات تخدم القرى في جميع المحافظات ومشروع القطار السريع والمتحف الكبير بالهرم، وإنشاء طرق بديلة لخدمة الاستثمار المحلي والأجنبي، تلاها ورشة فنية مع رواد البيت نفذها كارم ماهر دسوقي الفنان التشكيلي بالموقع.

بينما قسم المواهب بفرع ثقافة الفيوم محاضرة تثقيف علمي بعنوان الحفاظ على الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض، تحدثت فيها الدكتورة شيرين رجب مناع عن أهمية الحفاظ على الصحة العامة للإنسان، وضرورة الالتزام بنظام غذائي متوازن، والانتظام في النوم، وممارسة الرياضة بإنتظام، وتجنب الضغوط النفسية التي تؤدي لتدهور صحة الفرد، ضرورة تنمية الجانب الروحي وتغذية العقل بالقراءة والأنشطة العقلية التي تساعد على التركيز والإبداع.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.