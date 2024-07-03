الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة يفتحان باب التسجيل بنموذج محاكاة قمة المناخ

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالنسخة الثالثة من النموذج الدولى لمحاكاة قمة المناخCOP29simulation.

جاء ذلك بالتعاون مع جامعة ADA بدولة أذربيجان، بالتزامن مع عقد مؤتمر قمة المناخ COP29 هذا العام بمدينة باكو بدولة أذربيجان في الفترة من 11 وحتى 22 نوفمبر القادم 2024.



وتنظم الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، هذا النموذج للعام الثالث على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه نموذجي محاكاة قمة المناخ COP27 Simulation وCOP28 Simulation .

نموذج محاكاة قمة المناخ في الجامعة البريطانية

ويتكون نموذج محاكاة قمة المناخ من ثلاث مراحل، وهم برنامج بناء القدرات حيث يتم تدريب الطلاب المشاركين على العمل المناخي الدولي، دور الشباب في العمل المناخي وكذلك المهارات الدبلوماسية والتفاوضية ومهارات فض المنازعات.

ثم يشارك الطلاب في فعاليات مؤتمر محاكاة قمة المناخ COP29 mock conference حيث يتم محاكاة عمليات التفاوض والمناقشات الفنية والتفاوضية على مدار ثلاثة أيام خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم، وأخيرًا يتم نشر وثيقة نموذج محاكاة قمة المناخCOP29simulation Declaration وعرض مخرجاتها في جلسات مؤتمر المناخ بدولة أذربيجان.

يأتي ذلك انطلاقا من دور الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم أهداف التنمية المستدامة، وبهدف تنمية مهارات الطلاب فيما يتعلق بالتوعية بالقضايا المناخية والالتزامات الدولية وكذلك تطوير مهارات التفاوض وصياغة الالتزامات الوطنية، وتعزيز دور الشباب من جمهورية مصر العربية وجميع أنحاء العالم والتأكيد على دور التعليم في خلق قادة مستقبليين قادرين على التأثير في القضايا المناخية وعلى المساهمة في خلق مستقبل مستدام للجميع.

وعلى الراغبين من طلاب الجامعات المصرية الخاصة والحكومية، في الالتحاق بالنموذج والتمثيل المشرف للدولة المصرية، سرعة التسجيل من خلال الرابط التالي https://docs.google.com/forms/d/1RkzvOTNgxTiwmjw-1-pyJ0ydiRU5sydokF1Z-1qUeF0/edit