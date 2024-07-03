عبلة الألفي.. أم الأطفال ومؤسس طب أطفال المهاري

3 نواب لوزير الصحة والسكان..

كشفت مصادر حكومية اختيار ٣ نواب لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار والذي اسند له أيضا في الحكومة الجديدة منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في خطوة قد يكون الهدف منها إيجاد صف ثاني علي قدر المسؤلية علي جميع المستويات وتماشيا مع أي مستجدات.

وتتقلد الدكتورة عبلة الألفي عدة مناصب حاليًا، فهي المشرف العام على مبادرة "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال

وتعد رائد ومؤسس طب الأطفال المهاري والمجتمعي في مصر، حيث قامت بتأسيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال من أجل تطوير طب الأطفال المبني على النظام الإنجليزي والأشهر عالميًا في مجال طب الأطفال المجتمعي.

السيرة الذاتية للدكتورة عبلة الألفي:

عضو بمجلس النواب بالتعيين من لدورة 2021- 2026.

لقبت بأم أطفال مصر 2019.

ممثل الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل بالشرق الأوسط وإفريقيا منذ 2012.

المسئول الرئيسي لامتحانات زمالة الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال منذ عام 2008.

المسئول الرئيسي لامتحانات دبلوم طب الأطفال وصحة الطفل البريطانية بمصر منذ عام 2016.

رائد ومؤسس طب الأطفال المهاري والمجتمعي في مصر

وقامت بتأسيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال.

دكتوراة طب الأطفال من كلية الطب - جامعة المنصورة 2002.

استشاري دولي معتمد في تغذية الطفل والرضاعة الطبيعية - الولايات المتحدة الأمريكية - 2005.

زمالة الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال 2004.

زمالة الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بإنجلترا 2004.

عضوية الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال 1987.

دبلوم النشطاء الاجتماعيين في تنمية المجتمع من مؤسسة أشوكا العالمية 2019.

دبلوم طب الأطفال وصحة الطفل جامعة دابلن بايرلندا 1984.

بكالوريوس الطب والجراحة - جامعة المنصوره 1978.

مناصب عديدة

استشاري أول حديثي الولادة ومستشار التعليم الطبي المستمر بمستشفى الأطفال والنساء التخصصي بمجمع الجلاء للقوات المسلحة منذ 2014 وحتى 2020.

مشرف علمي في الزمالة المصرية لطب الأطفال وحديثي الولادة في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية 1988-2018.

رئيس أقسام الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى المنصورة للتأمين الصحي 1998-2002.

مؤسس مركز الاكتشاف المبكر لنقص إفراز الغدة الدرقية (الدقهلية - دمياط - كفر الشيخ) 2000-2002.

رئيس المجلس الأعلى للأطباء بمستشفى بنها التخصصي للأطفال 2002 - 2014.

رئيس قطاع السكان في اتحاد المرأة المتخصصة بفرع مصر بمجلس الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية عام 2017.

سفير الإعلام للمجلس القومي للسكان عام 2015-2016.

زميل مؤسسة أشوكا العالمية للمبدعين الاجتماعيين

أسست طب الأطفال المهارى.. من هى الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة؟

وحصل عبلة الألفي على الجوائز الآتية:

جائزة التطوير والتمير 2021.

︎جائزة المرأة لأعلى (women up) 2020.

︎جائزة أشوكا للجمعيات الأهلية.

︎أسست برنامج مقدمي المشورة لحل القضية السكانية والطقولة المبكرة وحصلت على اعتماد محلي وعالمي وتم تدريب أكثر من 900 مقدم مشورة حتى الآن.

︎أسست ائتلاف دعم الولادة الطبيعية لحل قضية ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية والتي تنعكس سلبًا على صحة الشعب المصري.

︎تهتم بالأطفال حديثي الولادة والمبتسرين بشكل خاص، وأطلقت مبادرة "إبني البدري" كتوأمة للمبادرة الرئاسية "يوم جديد للمبتسرين" بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" لتتبنى برنامج طموح لتطوير خدمات الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة في مصر لتخفيض معدلات الإعاقة والوفيات بين الأطفال.

شاركت بأكثر من 100 مؤتمر عالمي ومحلي وقدمت أكثر من 120 بحثا وورقة طبية في مجال التغذية وحديثي الولادة وطب الأطفال في مصر والإمارات المتحدة والمملكة السعودية العربية والكويت والبحرين وعمان وليبيا والسودان وإنجلترا وأمريكا واليونان وكينيا وألمانيا وإسبانيا.

أشرفت على فصل توأم متصل عن طريق المخ وكانت رئيسة فريق العناية المركزة والتي هي قصة نجاح مصرية لأنها الحالة الأولى التي تعيش على مستوى العالم ولم يعش قبلها ولا بعدها مثل هذه الحالة وتم عمل الأفلام التسجيلية الآتية لتسجيل قصة نجاح فريق مصري في الحالة الأولى التي ينجح فصلها بأياد مصرية 100% على مستوى العالم.

اكتشفت وابتكرت حل للقضية السكانية من منظور حقوق الطفل وتم إطلاقها تحت عنوان "الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" تحت رعاية رئيس الجمهورية 2021 والذي تم تقييمه وحصل الجوائز الآتية: