نداء إلى وزير الصحة

رودى عرفات محمود، طالبة فى الصف الخامس الابتدائى تعانى من بؤرة كهربائية وتسارع فى ضربات القلب ونوبات إغماء وتحتاج إلى كى باستخدام جهاز التخطيط الداخلى، وذلك بمستشفى الأطفال جامعة القاهرة «أبوالريش» تكلفتها 400 ألف جنيه وهى تعانى من المرض منذ ولادتها، ولكن منذ عامين بدأت الأعراض تظهر وهى زيادة فى ضربات القلب والإغماء والدوخة، والأسرة ظروفها صعبة بعد أن أنفقت كل ما تمتلك فى علاج الطفلة والتردد على المستشفيات الحكومية، ولم تجد قسطرة ثلاثية الأبعاد والأب فلاح ولديه طفلة أخرى.

وتناشد الأسرة وزير الصحة توفير القسطرة ومساعدة الطفلة «رودى» فى إجراء العملية وتخفيف مأساة المرض.

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«رودى» تحتاج جراحة عاجلة