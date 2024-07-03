"تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية GIS في حفظ وتوثيق التراث" ورشة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي، ورشة عمل بعنوان «تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية GIS في حفظ وتوثيق التراث» للمحاضر مهندس معماري نادر محمد خليل؛ الباحث بمركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط. وذلك أيام 14، 15، 16 يوليو 2024 صباحا لمبنى الرئيسي، قاعة الشراع بالدور الرابع.

الجدير بالذكر أن مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية يقوم بدور هام وفريد في توثيق تراث مصر الحضاري بجوانبه المادية واللامادية، وتراث مصر الطبيعي من محميات وحياة برية.

وساهم المركز على مدار ما يقارب العقدين من الزمن في توثيق ونشر المعلومات المتعلقة بالتراث عن طريق تنفيذ العديد من مشروعات التوثيق الرقمي للتراث المصري باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات والهيئات المتخصصة المحلية والدولية ويحرص المركز على زيادة الوعي بالتراث الحضاري والطبيعي والهوية المصرية بالاستفادة من مختلف القنوات الإعلامية المتاحة وأيضًا إلى بناء قدرات العاملين في مجال توثيق التراث الحضاري والطبيعي والحفاظ عليه. وقد أنشأ المركز مجموعة من المعارض الرقمية وأنظمة العرض الحديثة، التي يقوم بتوظيفها لزيادة الوعي على المستويين المحلي والدولي بأهمية التراث والحضارة المصرية عبر كافة العصور والأزمنة، مستهدفًا في ذلك الحفاظ على الهوية المصرية.

من جانب آخر لدى المركز عدة معارض ومنها معرض للمشروعات وله بعض الإصدارات المطبوعة من كتب وأسطوانات وقد فاز المركز بعدة جوائز إقليمية وعالمية.

وتتمثل رؤية المركز في أن يصبح مركزًا للتميز من خلال استخدام أفضل الموارد وابتكار تكنولوجيات جديدة من أجل توثيق تراث مصر الحضاري والطبيعي.

ويسعى المركز جاهدًا، باعتباره تابعًا لمكتبة الإسكندرية، إلى توثيق وإدارة ونشر المعرفة بتراث مصر الحضاري والطبيعي من خلال ابتكار واستخدام تكنولوجيات جديدة.