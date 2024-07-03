الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة طلائع الجيش في الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن أحمد ساري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمباراة لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

txt

نائب رئيس الاتحاد السكندرى يجتمع بقطاع الناشئين

txt

الاتحاد السكندري: الڤار خارج الخدمة والعدالة غائبة فى الدورى


ويلتقي الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش غدا الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكري في تمام السابعة مساءً.

جاءت قائمة الاتحاد الكسندري: 
 

في حراسة المرمى:  المهدي سليمان. عمر صلاح.  عمرو خليل
في خط الدفاع: هشام صلاح. أبو سليمه. عمرو صالح.  سيف تقا. شريف رضا. أحمد غنيم. محمود شبانة
في خط الوسط: خالد الغندور. عبدالغني محمد. كريم الديب. عمر الوحش. أحمد ميسي . فرانك الآن. فوزي الحناوي. هاني الطامي.
في خط الهجوم: بواتينج. أحمد عيد. مابولولو .عمرو فتحى "عمورى"

ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 37 نقطة من 28 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر في 9 مباريات في جدول ترتيب الدوري الممتاز.
 

مواد متعلقة

Vision Pro يسمح بطرق دفع بديلة في الاتحاد الأوروبي

الاتحاد السكندرى يجتمع بسفير فرنسا لبحث تنظيم أولمبياد باريس

توفير اتوبيسات لنقل جماهير الاتحاد السكندرى لتشجيع الفريق امام طلائع الجيش

نائب رئيس الاتحاد السكندرى يجتمع بقطاع الناشئين

الجريدة الورقية