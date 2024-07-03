قائمة الاتحاد السكندري لمباراة طلائع الجيش في الدوري

أعلن أحمد ساري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمباراة لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



ويلتقي الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش غدا الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكري في تمام السابعة مساءً.

جاءت قائمة الاتحاد الكسندري:



في حراسة المرمى: المهدي سليمان. عمر صلاح. عمرو خليل

في خط الدفاع: هشام صلاح. أبو سليمه. عمرو صالح. سيف تقا. شريف رضا. أحمد غنيم. محمود شبانة

في خط الوسط: خالد الغندور. عبدالغني محمد. كريم الديب. عمر الوحش. أحمد ميسي . فرانك الآن. فوزي الحناوي. هاني الطامي.

في خط الهجوم: بواتينج. أحمد عيد. مابولولو .عمرو فتحى "عمورى"

ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 37 نقطة من 28 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر في 9 مباريات في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

