الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

نائب رئيس الاتحاد السكندرى يجتمع بقطاع الناشئين

بوابة الوفد الإلكترونية

أجتمع أحمد عبد عبد المجيد نائب رئيس نادى الاتحاد السكندرى مع الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بفرع النادى بسموحة منذ قليل فى حضور مسئولى القطاع 

وشرح محمدين خلال الاجتماع الخطة القادمة التى وضعها تحت إشراف محمد مصيلحى رئيس النادى والتى تهتم بإفراز ناشئين للفريق الاول من منطلق التعاون بين قطاع الناشئين والفريق الاول لكرة القدم 

ومن جانبه أكد أحمد عبد المجيد نائب رئيس نادى الاتحاد السكندرى على ضرورة بذل كل الجهد من أجل الوصول الى تدعيمات تليق بأسم زعيم الثغر للفريق الكبير وهو الدور الاساسى لقطاع الناشئين 

وأكد نائب رئيس الاتحاد السكندرى على الدور الذى يقوم به محمد مصيلحى رئيس النادى من اجل اسعاد جماهير الفريق الاخضر سواء فى السلة او القدم مشيرا الى أن عودة الكابتن امام محمدين الى مهامه من جديد كرئيس لقطاع الناشئين تعتبر بداية لاستكمال مشروع النادى الاتحاد فى كرة القدم 

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الجريدة الورقية