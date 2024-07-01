الاتحاد السكندري: الڤار خارج الخدمة والعدالة غائبة فى الدورى

أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى أحتجاجا رسمياً للاتحاد المصرى لكرة القدم و رابطة الأندية المصرية المحترفة ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادى الداخلية بقيادة الحكم محمد العتباني تستنكر فيه الاخطاء التحكيمية التى شهدتها مباراة اليوم.

و أشارت إدارة النادى ان حكم المباراة لم يكن موفقاً على الاطلاق و أتخذ العديد من القرارات أضرت بالفريق و أبرزها على الإطلاق عدم إحتساب هدف صحيح للاعب مابولولو فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول أتفق جميع من شاهد و تابع المباراة على صحته ، كان هذا الهدف الغير محتسب و الذى تم إلغاءه كفيل بتغيير سير و أحداث المباراة بشكل كبير ، و أثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة

و أوضحت إدارة النادى أن مثل هذه القرارات و الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات من شأنها التأثير سلباً على مسيرة الفريق و إضاعة مجهوداته، و طالب نادى الاتحاد السكندرى بضرورة إيجاد حلول سريعة و عاجلة لإنقاذ المسابقة من قبل رابطة الأندية حيث تعددت الشكوى من معظم الأندية من القرارات التحكيمية الغير عادلة و أصبحت العدالة غائبة بحق عن مباريات الدورى المصرى لكرة القدم .