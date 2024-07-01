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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

الاتحاد السكندري: الڤار خارج الخدمة والعدالة غائبة فى الدورى

مباراة الإتحاد والداخلية
مباراة الإتحاد والداخلية

أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى أحتجاجا رسمياً للاتحاد المصرى لكرة القدم و رابطة الأندية المصرية المحترفة ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادى الداخلية بقيادة الحكم محمد العتباني تستنكر فيه الاخطاء التحكيمية التى شهدتها مباراة اليوم.

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و أشارت إدارة النادى ان حكم المباراة لم يكن موفقاً على الاطلاق و أتخذ العديد من القرارات أضرت بالفريق و أبرزها على الإطلاق عدم إحتساب هدف صحيح  للاعب مابولولو فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول أتفق جميع من شاهد و تابع المباراة على صحته ،  كان هذا الهدف الغير محتسب و الذى تم إلغاءه كفيل بتغيير سير و أحداث المباراة بشكل كبير  ، و أثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة 

و أوضحت إدارة النادى أن مثل هذه القرارات و الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات  من شأنها التأثير سلباً على مسيرة الفريق و إضاعة مجهوداته، و طالب نادى الاتحاد السكندرى  بضرورة إيجاد حلول سريعة و عاجلة لإنقاذ المسابقة من قبل رابطة الأندية حيث تعددت الشكوى من معظم الأندية من القرارات التحكيمية الغير عادلة و أصبحت العدالة غائبة بحق عن مباريات الدورى المصرى لكرة القدم .

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