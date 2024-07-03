إنخفاض أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأربعاء 3 يوليو بالفيوم

شهدت محلات بيع اللحوم والدواجن بمحافظة الفيوم اليوم اللأربعاء الموافق 3 يوليو، إنخفاضا جديدا في أسعار الدواجن بكافة أنواعها، وكذا استقرار أسعار اللحوم الحمراء.

وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت إنخفاضا طفيفا في الأسعار صباح اليوم بعد وصول سعر التنفيذ إلى 76 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 340 إلى 370 جنيها للبتلو، وشهدت محلات الجزارة ركودا ملحوظا وهو ما يحدث سنويا خلال الفترة التي تلي عيد الأضحى المبارك.

إنخفاض أسعار الطيور وكيلو البانيه ب180 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 82 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 6 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، والساسو 95 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 105 جنيها، وسجل كيلو الرومي 110 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 108 جنيها والبط المولار بمبلغ 85 جنيها والبط البيور والفرنساوي 75 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 180 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 105 جنيها وبدون العظم بمبلغ 110 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 90 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 95 جنيها والهياكل 40 جنيها والأجنحة 45 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 125 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب95 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 135جنيها.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكمان في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع إنخفاضا وارتفاعا، كما تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل وعدد مزارع تربية الدواجن في بعض المناطق دون غيرها.

وشهدت محلات بيع الدواجن إحجام العديد من المستهلكين عن الشراء أو تقليص حاجاتهم من الطيور، بسبب قيام بعض الأسر بتخزين كميات من لحوم الأضاحي مما يتسبب في زيادة المعروض عن الطلب من اللحوم والدواجن ومن ثم انخفاض الأسعار.

وفي سياق آخر واصلت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.