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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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استشارية نفسية تقدم نصائح لأهالي طلاب الثانوية العامة (شاهد)

أهالي طلاب الثانوية
أهالي طلاب الثانوية العامة

وجهت الدكتورة نهى السبع، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، رسالة إلى أهالي طلاب الثانوية العامة، قائلة: «ما يحدث هو أننا نرى مشاكل الثانوية العامة من قبل بداية السنة».

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توتر الطلاب وفقدان الثقة

وأضافت السبع خلال لقائها مع الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامية عبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، «نشعر بقلق وتوتر للطلاب وفقدان الثقة بينهم وبين أهاليهم قبل بداية الثانوية العامة بالفعل، وبنلاقي صراعات بين الأهالي والأولاد في السنوات ما قبل الثانوية العامة».

الثانوية العامة

وتابعت استشاري الطب النفسي: «أكتر مشكلة لدينا هو أننا حاطين الثانوية العامة قدامنا حد فاصل، وأن الحياة قبل الثانوية العامة شيء وبعدها شيء آخر، فكأن هذه النقطة هي الحاجز الفاصل».

واختتمت الدكتورة نهى السبع: «الزمن تغير ولم يعد هناك كليات قمة كما كان الحال من قبل، والأهم هو العمل على اكتساب مهارات جديدة».
 

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