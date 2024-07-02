ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بسبب سهولة امتحانات الإنجليزي بالإسماعيلية

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حول مستوى امتحان اللغة الإنجليزية، ففي الوقت الذي أكد فيه طلاب المدارس التجريبية ومدارس اللغات سهولة الامتحان وتقييمه بالمتوسط .

وأكد طلاب المدارس الحكومية أن الامتحان جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط وبه عدد من النقاط الغير مباشرة، لكن آراء الطلاب جاءت بشكل عام مرضية مقارنة بمستوى امتحان الفيزياء الذي آثار حالة من الغضب والاستياء السبت الماضي.

وتتم الامتحانات داخل ٣١ لجنة بالإسماعيلية موزعة على 8 إدارات تعليمية لاستقبال نحو ٩ آلاف و ٩٥٥ طالب وطالبة بشعبتي العلمي علوم ورياضة والادبي .

و طالب وكيل الوزارة رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وشدد "بحيري " على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان وعدم السماح باصطحاب اجهزة الهاتف المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين.

وأكد "وكيل الوزارة " أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا ، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة، مطالبا رؤساء اللجان بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وأكد " د. محمد بحيري " علي رؤساء اللجان بضرورة توجيه الملاحظين للتأكد من قيام كل طالب بكتابة بياناته علي أوراق الإجابات الخاصة به ( البابل شيت ) مؤكداً على ضرورة تواجدهم في اللجان في تمام الساعة السابعة صباحاً استعداداً لاستلام صناديق الأسئلة مع تواجد الملاحظين والمراقبين في الساعة الثامنة وذلك لتنظيم دخول الطلاب بالتنسيق مع مسئولي أمن اللجان و تفعيل استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة في حوزة الطلاب وذلك من أجل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية .