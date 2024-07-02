تغيير مفاجئ في امتحانات الثانوية العامة 2024

شهدت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 تغييرًا مفاجئًا في وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي يتولى رئاسة عام الامتحانات.

وأبلغ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يشغل منصب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2024، بأنه لن يستمر في التشكيل الحكومي الجديد، في منتصف ماراثون الامتحانات.

ويعد التغيير الوزاري في منتصف ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 التي بدأت يوم 10 يونيو 2024 وتنتهي يوم 20 يوليو 2024.

ومن المتوقع أن يستكمل الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2024 متابعة سير الامتحانات حتى لا تؤثر التغييرات على العملية الامتحانية.

مغادرة وزير التربية والتعليم وسط امتحانات الثانوية العامة 2024

وجمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس امتحان الثانوية العامة 2024، متعلقاته من مكتبه في الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتم إبلاغ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة 2024 بأنه لن يستمر في التشكيل الحكومي الجديد.

وغادر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد وداع العاملين به.

ومن المتوقع أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في رئاسة الجمهورية.

وشغل الدكتور رضا حجازي منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات ونائب رئيس عام الامتحانات في الفترة من 2019 -2020.

وتولى الدكتور رضا حجازي منصب نائباً لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في ديسمبر 2019م وشارك في إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة، وكان على رأس اللجنة التي تولت وضع نظام البوكليت.

التواصل مع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوط ساخنة لتلقي شكاوى الطلاب من امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تلك الخطوط للتواصل مع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024 في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024 تتلقى أيضا من خلال الخطوط الساخنة الإبلاغ عن أية حالات غش داخل اللجان.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الخطوط الساخنة للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة 2024 بالوزارة هي:

0220545083

0220545082

0220545095