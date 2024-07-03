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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 يوليو

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي

سعرالدرهم الإماراتي اليوم الاربعاء.. شهد سعر الدرهم الإماراتي خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء في البنوك المصرية والشركات المصرفية، تراجعًا طفيفاً، وحقق سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي نحو 13.10 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السياق  تستعرض “بوابة الوفد الإلترونية” سعر الدرهم الإماراتي خلال بداية تعاملات اليوم الاربعاء 3 يوليو في البنوك المصرية، والشركات المصرفية، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها الاقتصادية والسعرية بصورة لحظية للوقوف على اخر وأهم المستجدات التي تطرأ على أسعار السلع العالمية والمحلية وأسعار العملات لاسيما سعر الدرهم الإماراتي، وجاء سعره على النحو الاتي:

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سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024
البنوك العاملة في مصرشراءبيع
البنك المركزي13.10 جنيه13.14 جنيه
البنك الأهلي المصري13.11 جنيه13.13 جنيه
بنك مصر13.11 جنيه13.13 جنيه
البنك التجاري الدولي13.08 جنيه13.13 جنيه
بنك الإسكندرية13.08 جنيه13.13 جنيه
البنك العربي الأفريقي الدولي12.94 جنيه13.13 جنيه
بنك فيصل الإسلامي13.08 جنيه13.13 جنيه

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.10 جنيه للشراء، ونحو 13.14 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 13.11 جنيه للشراء، ونحو 13.13 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم الأربعاء 3 يوليو

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.11 جنيه للشراء، ونحو 13.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 3 يوليو

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 13.08 جنيه للشراء، ونحو 13.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي 3 يوليو

سجل سعر الدرهم في بنك فيصل مقابل الجنيه المصري نحو 13.08 جنيه للشراء، ونحو 13.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدرهم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 13.08 جنيه للشراء، ونحو 13.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو 13.08 جنيه للشراء، ونحو 13.12 جنيه للبيع.

 

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