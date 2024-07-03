سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 يوليو

سعرالدرهم الإماراتي اليوم الاربعاء.. شهد سعر الدرهم الإماراتي خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء في البنوك المصرية والشركات المصرفية، تراجعًا طفيفاً، وحقق سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي نحو 13.10 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلترونية” سعر الدرهم الإماراتي خلال بداية تعاملات اليوم الاربعاء 3 يوليو في البنوك المصرية، والشركات المصرفية، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها الاقتصادية والسعرية بصورة لحظية للوقوف على اخر وأهم المستجدات التي تطرأ على أسعار السلع العالمية والمحلية وأسعار العملات لاسيما سعر الدرهم الإماراتي، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 البنوك العاملة في مصر شراء بيع البنك المركزي 13.10 جنيه 13.14 جنيه البنك الأهلي المصري 13.11 جنيه 13.13 جنيه بنك مصر 13.11 جنيه 13.13 جنيه البنك التجاري الدولي 13.08 جنيه 13.13 جنيه بنك الإسكندرية 13.08 جنيه 13.13 جنيه البنك العربي الأفريقي الدولي 12.94 جنيه 13.13 جنيه بنك فيصل الإسلامي 13.08 جنيه 13.13 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.10 جنيه للشراء، ونحو 13.14 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 13.11 جنيه للشراء، ونحو 13.13 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم الأربعاء 3 يوليو

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.11 جنيه للشراء، ونحو 13.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 3 يوليو

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 13.08 جنيه للشراء، ونحو 13.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي 3 يوليو

سجل سعر الدرهم في بنك فيصل مقابل الجنيه المصري نحو 13.08 جنيه للشراء، ونحو 13.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدرهم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 13.08 جنيه للشراء، ونحو 13.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو 13.08 جنيه للشراء، ونحو 13.12 جنيه للبيع.