رئيس البحوث الزراعية يلتقي الباحثين بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

اجتمع الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية برؤساء الأقسام في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية.



وأكد «عبدالعظيم»، على أهمية دور المعمل في تأدية مهامه بكفاءة وجودة عاليتين نظراً للدور المحوري للمعمل في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للتصدير أو للسوق المحلي، كما أكد عبد العظيم على ترحيبه بالأفكار والمقترحات الجديدة من الباحثين والإستماع إلى الآراء المختلفة للتطوير والنهوض بمركز البحوث الزراعية مما يعود بالنفع على التنمية المستدامة للقطاع الزراعي.

عرض الدور الإرشادي والتدريبي للمعمل لدعم وتأهيل العاملين في قطاعي الزراعة

وفي ذات الإطار أشارت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل أنه تم خلال الاجتماع عرض الدور الإرشادي والتدريبي للمعمل لدعم وتأهيل العاملين في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية من خلال تنظيم ورش العمل المتخصصة والبرامج التدريبية والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية، وأكدت على أن توجيهات رئيس المركز كانت واضحة بشأن زيادة أوجه التعاون مع الجهات المختلفة من المراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص واستمرار المعمل في القيام بالدور الإرشادي والتدريبي مع التوسع في زيادة تنظيم ورش العمل بالمحافظات المختلفة لاستهداف أعداد أكبر من المنتجين والمصدرين العاملين في القطاع الزراعي والتنصيع الغذائي من الفئات الصغيرة والمتوسطة.

وفي نهاية الاجتماع أكد عبد العظيم على أهمية استدامة تقديم المعمل للخدمات المختلفة بذات الكفاءة والجودة الحالية.