لليوم الثاني.. متابعة تطبيق مواعيد الغلق بإطسا في الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم لليوم الثاني على التوالي تنفيذ قرار غلق المحال التجارية والورش والكافيهات لترشيد استهلاك الكهرباء.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار المتابعة اليومية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن غلق المحلات التجارية.

خلال ذلك قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إطسا برئاسة الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز بجولة تفقدية بشوارع المدينة، للتأكد من إلتزام أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بقرار الغلق في المواعيد المحددة في قرار مجلس الوزراء، وذلك بحضور المهندس محمد أبوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى والمهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، والمهندس حاتم سيف النصر مدير المكتب الفني لرئيس المركز ومسئولي الإشغالات والمرافق بالمركز.

حملات مكبرة بقرى مركز إطسا لتنفيذ قرار غلق المحلات في المواعيد المحددة

وفي نفس السياق قامت الوحدات المحلية بالقرى التابعة لمركز ومدينة إطسا (ابوصير-دفنو ، الغرق ، شدموه ، الحجر ، أبوجندير ، منيةالحيط ، تطون ، قلهانة ، قصرالباسل ، قلمشاة ، جردو ، مطول ) بتنفيذ حملات مكبرة في القرى وتوابعها تنفيذا لتوجيهات رئيس المركز لمتابعة إلتزام الورش والمحال التجارية والكافيهات بمواعيد الغلق الصيفية واجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل مركز ومدينة اطسا وقرى المركز.

هذا وقد شدد "رئيس المركز" على ضرورة تكثيف الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين و متابعة تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم 247 لسنة 2024م بشأن المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والذي بدأ العمل بها بداية الشهر الجاري، مع ضرورة المتابعة اليومية، لقرار الغلق الجديد وتطبيقه بكل حزم، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمركز، موجهاً بتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وناشد رئيس مركز ومدينة إطسا أصحاب المحلات التجارية والورش بالالتزام بمواعيد غلق محلاتهم في المواعيد المحددة، مؤكدا على إستمرار الحملات الليلية وأعمال المتابعة الميدانية المستمرة بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.