الأربعاء 03 يوليو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

الاتحاد السكندرى يجتمع بسفير فرنسا لبحث تنظيم أولمبياد باريس

سفير فرنسا يتسلم
سفير فرنسا يتسلم درع نادى الاتحاد السكندرى

أجتمع سفير فرنسا فى مصر مع مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى بإعتباره النادى الشعبى الاول فى المحافظة واقدم الاندية وذلك على خلفية استعداد فرنسا لتنظيم دورة الالعاب الاوليمبية بباريس ٢٠٢٤ 

وحضر بمقر القنصلية الفرنسية بالاسكندرية كل من محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى وأحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى ومحمد خميس عضو مجلس الادارة 

وادار رئيس نادى الاتحاد السكندرى باللغة الفرنسية مع السفير خاصة وأن خريج مدرسة سان مارك الفرنسية وفى نهاية الاجتماع أهدى رئيس نادى الاتحاد السكندرى درع النادي الى سفير فرنسا

جاء ذلك بدعوة من المهندس مروان السماك رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر وذلك بمناسبة تنظيم فرنسا لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس ٢٠٢٤

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الجريدة الورقية