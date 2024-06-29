صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل شجار مجلس الحرب الإسرائيلي في اجتماعه الأخير

نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن خلافاً حاداً وقع بين رئيس الأركان "هرتسي هليفي" ووزير المالية "سموتريش" خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر "الكابينت" يوم الخميس الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الخلاف حول صلاحيات الإدارة المدنية في مناطق ب بالضفة الغربية، ووزير القضاء "ياريف لافين" اتهم جيش الاحتلال بتطبيق قانون البناء على المستوطنين بالضفة الغربية، فقط دون تطبيقه على الفلسطينيين.

وحسب الصحيفة، أن الأمر أغضب رئيس الأركان الذي اعتبر تصريحات "لافين" تقليلاً من مكانة جيش الاحتلال، ورد "هليفي" بأن هنالك جنود بالضفة الغربية يعرضون حياتهم للخطر لمحاربة المقاومة.

و رد وزير المالية غاضباً وطلب من رئيس الأركان تخفيف حدة كلامه، وقال له بإنهم ملتزمون بالأمن ليس بشكل أقل من "هليفي"، مضيفاً بأنه تجاهل تصريحات رئيس الأركان قبل أسبوعين قائلاً بإنه ليس هم من كانوا نائمين في السادس من أكتوبر، فصرخ عليه "هليفي" بأن عليه التراجع عن كلماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس وزراء الاحتلال قال بإنه لا يقبل تلك الأقوال سواء من رئيس الأركان أو وزير المالية، بينما وقف وزير الحرب "غالنت" إلى جانب رئيس الأركان وقال لنتنياهو بأنه لا يجب عليه السماح لوزاء الكابينت بمهاجمة جيش الاحتلال وجهاز الشاباك بشكل دائم، مضيفاً أن هذه الظاهرة الخطيرة لم تحدث سابقاً وتشكل خطراً على "إسرائيل" في الحرب.