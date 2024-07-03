أسعار صرف العملات مقابل الجنيه صباح اليوم الأربعاء

أسعار صرف العملات.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024م.



ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث وصراعات دولية ساخنة كالحرب في قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية التي تؤثر سلبًا على سعر العملات.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 51.55 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع.

جاء سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه نحو 60.80 جنيه للشراء و 61.00 جنيه للبيع.

بلغ سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 53.21 جنيه للشراء و 53.39 جنيه للبيع.

سجل سعر 100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 29.76 جنيه للشراء و 29.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.82 جنيه للشراء و 12.85 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 156.87 جنيه للشراء و157.37 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه نحو 13.09 جنيه للشراء و 13.13 جنيه للبيع.

وصل سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه نحو 6.61 جنيه للشراء و 6.63 جنيه للبيع.