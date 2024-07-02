الدولار رايح على فين .. مفاجأة بأسعار العملات الأجنبية اليوم

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال مستهلات تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، ارتفاعاً جماعياً وفقاً لآخر تحديث عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

وحرصًا من موقع بوابة الوفد على تقديم خدمات متكاملة للقراء نقدم لكم خلال التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

48.20 جنيه للشراء و 48.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

51.80 جنيه للشراء و 51.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

61.08 جنيه للشراء و 61.27 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

53.46 جنيه للشراء و 53.65 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

29.92 جنيه للشراء و 30.00 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

6.63 جنيه للشراء و 6.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

60.67 جنيه للشراء 60.86 جنيه للبيع.

أسعار الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 60.52 جنيه للشراء و60.92 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر

60.52 جنيه للشراء و60.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك العربي الأفريقي الدولي

60.52 جنيه للشراء و60.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك فيصل الاسلامي

60.52 جنيه للشراء و60.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني ببنك المصرف المتحد

60.22 جنيه للشراء و 60.84 للبيع.

حقيقة عودة السوق السوداء للدولار

وفى سياق منفصل كشفت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر السابق، حقيقة ما يتم تداوله من أنباء حول عودة السوق السوداء للدولار في مصر، مؤكدة أنه لا مجال للسوق السوداء بعد دخول 32 مليار أموال ساخنة، و230 مليار جنيه حصيلة بيع المصريون دولارات في البنوك، فضلاً عن تحويلات المصريين بالخارج.

وأكدت الخبيرة المصرفية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر”، عبر فضائية “أزهري”، نجاح مصر في القضاء على السوق السوداء للدولار، وتحقيق سعر صرف مرن، إضافة إلى خروج العديد من البضائع في الموانئ المختلفة، ودفع مستحقات الشركات المنقبة عن الغاز والبترول، كما ارتفع الاحتياطي النقدي لرقم تاريخي غير مسبوق.