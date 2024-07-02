مفاجأة بأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية

مفاجأة بأسعار العملات الأجنبية امام الجنيه .. شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، ارتفاعاً جماعياً في بداية التعاملات الصباحية.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

وحرصًا من موقع بوابة الوفد على تقديم خدمات متكاملة للقراء نقدم فيما يلي آخر تحديث لـ أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، وفقًا لآخر أسعار معلنة من البنك المركزي عقب ختام التعاملات اليوم.

مفاجأة بأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه

الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري وفق آخر تحديث:

الدولار الأمريكى: 48.10 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

اليورو: 51.55 جنيه للشراء، 51.70 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني: 60.80 جنيه للشراء، 61.00 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

الفرنك السويسري: 53.21 جنيه للشراء، 53.39 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

29.92 جنيه للشراء و 30.00 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

6.63 جنيه للشراء و 6.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

60.67 جنيه للشراء 60.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

الريال السعودى: 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

الدينار الكويتي يسجل: 156.87 جنيه للشراء، 157.37 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي يسجل 13.09 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

حقيقة عودة السوق السوداء للدولار

وفى سياق منفصل كشفت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر السابق، حقيقة ما يتم تداوله من أنباء حول عودة السوق السوداء للدولار في مصر، مؤكدة أنه لا مجال للسوق السوداء بعد دخول 32 مليار أموال ساخنة، و230 مليار جنيه حصيلة بيع المصريون دولارات في البنوك، فضلاً عن تحويلات المصريين بالخارج.

وأكدت الخبيرة المصرفية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر”، عبر فضائية “أزهري”، نجاح مصر في القضاء على السوق السوداء للدولار، وتحقيق سعر صرف مرن، إضافة إلى خروج العديد من البضائع في الموانئ المختلفة، ودفع مستحقات الشركات المنقبة عن الغاز والبترول، كما ارتفع الاحتياطي النقدي لرقم تاريخي غير مسبوق.



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