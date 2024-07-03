جيرارد: رونالدو سفير الكرة العالمية.. وأتمنى تدريب ميسي

علق ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، على الخطوة التي أتخذها الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانتقال لدوري روشن السعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2022.



وأكد جيرارد أن رونالدو يعد اللاعب الأكثر تأثيرًا، بعدما قرر الانتقال للدوري السعودي وترك الدوريات الأوروبية.

وتحدث جيرارد في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالتأكيد، رونالدو يعتبر اللاعب أكثر تأثيرًا، قراره بالانضمام إلى الدوري السعودي أخذ الدوري إلى مستوى آخر ويعتبر سفيرًا للكرة العالمية بسبب انضمامه للدوري، وهو ظاهرة، الدروي السعودي مذهل للغاية".

بينما عن اللاعب الذي يتمنى انضمامه للاتفاق السعودي، قال: "أرغب في ضم ميسي".

وكان رونالدو قد انتقل للنصر السعودي، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب أزمته مع المدرب إيريك تين هاج.