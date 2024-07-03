جيرارد: أعرف زيزو جيدًا ويوجد اهتمام به

أكد ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، على أنه يعرف لاعب الزمالك أحمد السيد زيزو جيدًا.



وأوضح جيرارد أنه يتابع زيزو ولديه اهتمام من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وكان المدرب الإنجليزي قد تولى تدريب فريق الاتفاق السعودي منذ شهر يوليو من العام الماضي، واستطاع ضم نجوم عالميين مثل جوردان هندرسون وموسى ديمبيلي وجورجينيو فينالدوم.

وتحدث جيراد في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع على قناة mbc مصر 2، حيث قال: "بالتأكيد، أعرف زيزو جيدًا، كما أن لديه إمكانيات كبيرة، ولدينا اهتمام به".

وتابع: "دوري روشن السعودي أكثر تميزًا، زيزو لاعب مميز وهذا سبب متابعتي له، ونشاهد الأندية المصرية ونحن نبحث عن اللاعبين المميزين، وأعلم إمكانيات زيزو".

وأكمل: "في السعودية الدوري هناك صعب وحتى كبار اللاعبين أصحاب الجودة العالية ينضمون للأندية السعودية، وسوف يواصل مشواره لكي يكون أكثر قوة".