الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

محمد طارق: ثروت سويلم قلل من الزمالك

ثروت سويلم
ثروت سويلم

علق محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات ثروت سويلم بشأن عدم خوض الفارس الأبيض مواجهة القمة الماضية أمام الأهلي في الدوري المصري.

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وكان الزمالك قد تراجع عن فكرة عدم استكمال مسابقة الدوري العام المصري، بعد قراره بعدم خوض مواجهة القمة.
وتحدث محمد طارق في تصريحات تلفزيونية منذ قليل: "ثروت سويلم قلل من نادي الزمالك واستفز جماهيره بسبب تصريحاته، وهذا ليس من حقه ولا دوره كعضو لرابطة الأندية".

وأكمل: "موقف الزمالك حرك المياة الراكدة، كل أندية الدوري المصري لها نفس المطالب وتعاني من نفس الأزمات".

وأردف: "بالتأكيد، الدوري المصري يفتقد للمنافسة الحقيقية، فالأهلي يحصل على اللقب 8 سنوات والزمالك سنتين".
وأضاف: "أين المشكلة في أن يحصل بيراميدز على الدوري، أعتبره أحد الأندية الكبرى ودائما ما يواجه معوقات وأزمات".

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