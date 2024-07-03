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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

فرج عامر: معلق مباراة سموحة وبيراميدز كان منحاز للمنافس

مباراة بيراميدز وسموحة
مباراة بيراميدز وسموحة

أعرب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن استياءه الشديد من معلق مباراة فريقه أمام بيراميدز  ضمن بطولة الدوري الممتاز والتي تم استكمالها اليوم الثلاثاء.

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فرج عامر: أغلقت التليفزيون بعد هدف بيراميدز الأول في شباك سموحة


وقال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" معلق مباراة فريق سموحة وبيراميدز اليوم ببطولة الدوري الممتاز كان متحايز جداً ضد فريقي ولم أشاهد ذلك من قبل في مباريات فريقي ببطولة الدوري الممتاز".

وتابع:" وافقنا على خوض مباراة بيراميدز في هذه الظروف لتفادي الأزمة والحافظ على انتظام مسابقة الدوري الممتاز ".

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