الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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محلل سياسي: "بايدن" ظهر بصورة منهارة في المناظرة مع ترامب

توفيق حميد، المحلل
توفيق حميد، المحلل السياسي

علق توفيق حميد، المحلل السياسي، على المناظرة الرئاسية الأمريكية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيواجه ضغطا كبيرا بعد مناظرته السابقة أمام دونالد ترامب.

 

وشدد "حميد"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، على أن بايدن سيواجه ضغوط للتنحي عن خوض الانتخابات الأمريكية لعدة أسباب، حيث ظهر بصورة منهارة كما يعرف الجميع، متابعا: "إذا قرر بايدن الخروج من السباق، فإن أموال تبرعات حملته لن تذهب بدون تفكير للطرف الآخر، لذا هناك صراعا ضخم للغاية، حيث أبرمت الشركات تعاقدات مع الرئيس بايدن لإدارة حملته، وقد يكون الطرف الجديد لا يقبلها".

 

وشدد على أن السيناريو الأقرب حدوثا، أنه سيتم اختيار شخصية مشهورة وجاهزة مثل ميشيل أوباما، فهي مشهورة بسبب زوجها الرئيس الأسبق باراك أوباما، والذي يتمتع بكاريزما قوية يمكن أن تساعدها، بجانب أنه مرتبط في ذهن العقلية الأمريكية في مرحلة ما قبل كورونا، وهي مرحلة أقل قسوة أو أكثر رحمة من وقت الجائحة وما بعدها.

 

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