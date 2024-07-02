الكومي: بيراميدز لم يعترض على انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن النادي الأهلي وافق بشكل رسمي على انضمام لاعبيه تحت السن لصفوف منتخب مصر الأوليمبي، لكن من الصعب التفريط في أي لاعب آخر، وكذلك احمد سيد زيزو سينضم للمنتخب الأوليمبي، المعسكر سيبدأ يوم 5 يوليو، والسفر يوم 10 يوليو.. والمفاوضات لازالت قائمة مع الأهلي، وهناك خيارات آخرى لضم لاعبين بحسب رؤية ميكالي".

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: ": "نادي انتراخت فرانكفورت وطرابزون سبور التركي رفضوا التخلي عن مرموش وتريزيجيه لصفوف منتخب مصر الأوليمبي.. بينما مصطفى محمد مهاجم نانت مصاب حاليا، ولكن ميكالي لديه بعض الخيارات الآخرى، وهو موجود معنا في الاجتماع، وغدا سوف يبلغنا ببعض الاختيارات أيضا الآخرى لضمهم للمنتخب، ونتمنى له التوفيق فهو مدرب كبير ويعمل بشكل جيد".

وأضاف: "بيراميدز لم يعترض على انضمام إبراهيم عادل أو محمود صابر للمنتخب الأوليمبي، وكذلك الأهلي سمح لـ كوكا والدبيس وحمزة علاء، ولازال هناك رؤية فنية بالنسبة للمدرب، ونوجه الشكر لـ الزمالك بقيادة حسين لبيب، الذي سمح لـ زيزو وأي لاعب من النادي بالانضمام للمنتخب".

وأكمل: "قمنا بتهنئة الوزير أشرف صبحي على استمراره في التشكيل الوزاري، وهو شخصية جديرة بالاحترام والتقدير ويعمل بجدية في كل الملفات".