محمد شردي عن التشكيل الوزاري: مستبشر خير بالأسماء الجديدة (فيديو)

قال الإعلامي محمد شردي، إن التغيير الوزاري أخذ أكثر من شهر لاختيار الوزراء، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى كان له دور هام، في الخروج بتوصيات للحكومة من أجل إصلاح الأمور فى لجان محددة.

كنا أمام حالة تحتاج لتنشيط وضخ دماء جديدة

وأضاف محمد شردي، خلال لقاء ببرنامج “الحياة اليوم” عبر فضائية “الحياة”، مساء اليوم الثلاثاء أنه علينا أن نتوقع أن يكون هناك أداء جيد، معلقا “مستبشر بالأسماء المطروحة فى الحكومة الجديدة”.

وتابع محمد شردي “كنا أمام حالة تحتاج لتنشيط وضخ دماء جديدة، فنحن أمام حكومة تحديات جاءت لتواجهها”.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا مصورا يرصد مطالب المواطنين من مختلف المحافظات من الحكومة الجديدة التي من المقرر أن تحلف اليمين خلال الأيام المقبلة.

وظهر خلال التقرير طلبات المواطنين من الحكومة الجديدة ، والتي تمثلت ما بين مطالب بتخفيض الأسعار والاهتمام ببعض الملفات.

وطلب مواطن من الحكومة الجديدة: "مطلبي من الحكومة الجديدة أنها تبص للشعب وتحول ترخص الأسعار وتكون أكثر إيجابية"، وطالبت مواطنة من الحكومة الجديدة الرقابة علي الأسعار نظرا لاختلاف الأسعار وموضوع الكهرباء.



وطالب مواطن آخر من الحكومة بالاهتمام بملف السياحة نظرا لأهميتها في زيادة الدخل القومي وكذلك التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، وقال شاب في التقرير: "أطالب بعدم قطع الكهرباء وبطالب جميع الهيئات الحكومية الاهتمام بملفات التعليم والصحة".

وفي سياق متصل، يترقب الشارع المصري الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، والتي ستتولى مقاليد السلطة التنفيذية، والتي من المحتمل الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة مع وضع معايير ومحددات صريحة تعتمد على الكفاءة والخبرة.

وشهدت مصر 3 حكومات منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد في 3 يوليو 2014، وكانت الحكومة الأولى للمهندس إبراهيم محلب، وانتهت بتقديم استقالتها في 12 سبتمبر 2015، ثم حكومة المهندس شريف إسماعيل، وانتهت بتقديم استقالتها في 5 يونيو 2018، وأخيرًا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي انتهت بتقديم استقالتها منذ أيام قليلة، وتم تجديد الثقة في "مدبولي" ليتولى التشكيل الوزاري الجديد.

وفي ظل اقتراب الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، يأمل المواطن المصري من الحكومة القادمة، العمل على انتهاء العديد من الأزمات التي يعاني منها الشعب في أسرع وقت ممكن.