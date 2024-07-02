برلماني: الحكومة الجديدة تواجه تحديات غير مسبوقة والمصريون يأملون خيرا

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ان التغيير الحكومي الجديد والمقرر إجراؤه غدا الأربعاء، سيشهد تغيرات واضحة واختيار كوادر ذو خبرة عالية تناسب المرحلة الحالية لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الدولة، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية للتغيير الوزاري الجديد سيشهد دمج وزارات واستحداث اخرى وتطوير للسياسات الحكومية.

وأكد الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء أن المصريون يأملون خيرا من الحكومة الجديدة، علي رأسها تخفيف المعاناة والازمات التي يعاني منها الشعب المصري وعلى رأسها أزمة انقطاع التيار الكهربائي، طالبا بضرورة وجود حلول جذرية لانهاء هذه الازمة وخاصة ان هذا الصيف يعد من اصعب الفترات التي مرت على مصر، مشيرا إلى أن المواطن الصعيدي يعاني أشد المعاناة اثناء فترة تخفيف الأحمال.

وأكد الجبلاوي نعلم جيدا أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات من أجل المصريين والبسطاء ولكن الأزمات التي مر بها العالم تؤثر بشكل مباشر على جميع الدول، موضحا أن حرب روسيا وأوكرانيا والحرب على غزة وسبقتهم أزمة كورونا بالفعل أثرت على جميع اقتصاديات العالم وليس مصر فقط فالعالم اجمع يعاني من ازمات اقتصادية واضحة.

وطالب الجبلاوي من الحكومة الجديدة، بسرعة إجراء الانتخابات المحلية، لأنها تعد أحد المكملات الدستورية، مضيفا إلى أن المحليات ستقوم بحل الكثير من المشكلات والأزمات التي يعاني من المواطن المصري في كل محافظات الدولة، كما أن وجود المحليات له دور كبير في إنهاء أمور عديدة وخاصة في الأقاليم.