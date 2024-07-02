على الطريقة الشامية| حضري مناقيش بالزعتر وزيت الزيتون اللذيذة

الـ مناقيش هي واحدة من أشهر الأطباق التقليدية في المطبخ الشرقي، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الغذائية في بلدان الشام، وتتميز المناقيش بمرونتها وسهولة تحضيرها، مما يجعلها وجبة مفضلة على الإفطار أو العشاء، وتأتي بأشكال وحشوات متنوعة، ولكن أشهرها هي المناقيش بالزعتر وزيت الزيتون، التي تجمع بين نكهة الزعتر العطرية وزيت الزيتون الصحي، مما يضفي على هذه الوجبة طعمًا لذيذًا وفوائد غذائية جمة.

مناقيش

طريقة عمل مناقيش بالزعتر وزيت الزيتون

المكونات

- 3 أكواب من الدقيق

- 1 ملعقة صغيرة من الملح

- 1 ملعقة كبيرة من السكر

- 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

- 1/4 كوب من الزيت النباتي

- 1 كوب من الماء الدافئ (يمكن زيادته أو تقليله حسب الحاجة)

- 1/2 كوب من زيت الزيتون

- 1/2 كوب من الزعتر المجفف

الخطوات

1. تحضير العجينة:

- في وعاء كبير، نخلط الدقيق مع الملح والسكر والخميرة.

- نضيف الزيت النباتي والماء الدافئ تدريجياً ونعجن المكونات جيدًا حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

- نغطي الوعاء ونترك العجينة لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة تقريباً، حتى يتضاعف حجمها.

2. تحضير خليط الزعتر:

- في وعاء صغير، نخلط الزعتر المجفف مع زيت الزيتون جيداً حتى يتجانس الخليط.

3. تشكيل المناقيش:

- بعد أن تختمر العجينة، نقطعها إلى كرات صغيرة بحجم البيضة.

- نفرد كل كرة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق باستخدام الشوبك حتى تصبح رقيقة.

- نضع العجينة المفرودة على صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت أو مفروشة بورق الزبدة.

4. إضافة خليط الزعتر:

- نوزع خليط الزعتر وزيت الزيتون على سطح كل قطعة عجين بشكل متساوٍ.

5. الخبز:

- نسخن الفرن إلى درجة حرارة 220 مئوية (425 فهرنهايت).

- نضع الصينية في الفرن ونخبز المناقيش لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، أو حتى تصبح الأطراف ذهبية اللون.

6. التقديم:

- نقدم المناقيش ساخنة مع كوب من الشاي أو اللبن الزبادي.

تعتبر المناقيش بالزعتر وزيت الزيتون وجبة خفيفة ولذيذة، مليئة بالنكهات الشرقية التي تلائم جميع الأذواق. بفضل بساطة مكوناتها وسهولة تحضيرها، يمكن لأي شخص أن يستمتع بصنعها في المنزل وتقديمها لأسرته وأصدقائه.