وزارة العمل تختتم برنامج تدريبي على مهن التبريد والتكييف لشباب أسيوط

اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات برنامج التدريب المهني المجانية على مهنة التبريد والتكييف ، والذى أُقيم بمركز التدريب المهنى ببنى غالب ، بعد إتمام التدريب النظرى والعملى واجتياز الاختبار النهائي بنجاح ، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين.

وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، بهدف تعزيز قدرات الشباب ودعمهم في سوق العمل من خلال توفير البرامج التدريبية الحديثة التي تتيح لهم فرصًا أكبر للتطور المهني والاقتصادي.

ويأتى ذلك التدريب فى ضوء جهود وزارة العمل لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية من أجل تأهيل الشباب وتنمية مهاراته المهنية، حيث أن تلك الدورات ستساعد الشباب في أن يضع قدماً على سلم الوصول في الحصول على مهنة تشكل في المستقبل القريب مصدراً أساسياً للدخل والعيش كريم بإعتبار أن تلك المهن التي تم التدريب عليها من المهن المدرة للدخل ، وكذلك تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة.

وقال على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، إن تلك الدورات التدريبية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى للشباب من الجنسين، على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي والمهن المستحدثة ، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لإنجاح مثل هذه البرامج باعتبارها أحد الأسباب الرئيسة في تنمية وبناء الدولة المصرية ، وأحد الركائز التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد القومي ، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف مدير المديرية، أن المتدربين خلال التدريب يحصلون على بدل انتقال نقدي يومياً ، فضلاً عن أنه يتم تسليمهم الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية مجاناً، مع إعطاء الأولوية لهم في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها، موجها الخريجين الشكر والتقدير إلى وزير العمل حسن شحاتة على كل ما يقدمه من دعم لشباب مصر.

وأكد على أن المديرية لديها منهج وخطة عمل ، حيث أننا بمجرد انتهاء فعاليات دورة سرعان ما نبدأ دورة جديدة دون التزام بالخطة المحددة ، وذلك لتلبية الطلبات المقدمة من شباب المحافظة للتدريب على حرف يحتاجها سوق العمل.