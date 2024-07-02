الإسماعيلية تتابع آليات تطبيق قرارات الغلق الجديدة للمحال التجارية

بناء علي توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً وذلك طبقًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ والخاص بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والذي جاء في مواده الاتي :-



مواعيد فتح المحال التجارية :-



- من ٧ صباحاً حتى ١٠ مساءً وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد ليكون ١١ مساءً.



مواعيد فتح المولات التجارية:-



- من ١٠ صباحاً حتى ١٢ مساءً وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات

- من ٦ صباحاً حتى ١٢ مساءً إستمرار خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار ٢٤ ساعة زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة والإجازات والأعياد ليكون ١ صباحاً.



مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية:-



من ٨ صباحاً حتى ٧ مساءً يستثنى الورش على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة.



والإستثناءات كالآتي:-



- محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل: بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.