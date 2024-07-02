نقابة المهندسين بأسيوط تشكل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار شارع رياض

كشفت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر نقيب مهندسي أسيوط، عن قيام النقابة بتشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب حادث انهيار منزل مأهول بالسكان، بمنطقة تفرعات شارع رياض بحي شرق أسيوط، ومكون من ثلاثة طوابق، وراح ضحيته حتى الآن أربعة أشخاص فيما أصيب ستة أشخاص آخرين، وما زالت أعمال رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين أسفل الأنقاض جارية حتى الآن.

وأوضح نقيب مهندسي أسيوط، في بيان له أن مجلس إدارة النقابة قرر تشكيل لجنة هندسية على مستوى عالٍ للوقوف على أسباب الحادث لمنع تكراره مستقبلًا، لافتًا إلى وجود قصور من بعض الأجهزة المعنية بالمحافظة، وأن منظومة المباني والعقارات يشوبها الكثير من الأخطاء الكارثية وهو ما ينجم عنه تكرار تلك الحوادث، مشددًا على ضرورة قيام الأجهزة المعنية بالإضطلاع بدورها والقيام بمهام أعمالها على الوجه الأكمل لتلافي وقوع تلك الحوادث المأساوية، معربًا عن استياءه من تكرار تلك الحوادث التي يدفع المواطنون أرواحهم ثمنًا لها.

وأضاف نصر أن قرار تشكيل اللجنة يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي والخدمي لنقابة المهندسين كونها استشاري الدولة في مجال تخصصها، وهو ما تنص عليه المادة الأولى من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، منوهًا أن عددًا من مهندسي النقابة قاموا بالانتقال إلى موقع الحادث، وأن مجلس النقابة يتابع عن كثب أخر تطورات انهيار العقار وجهود رجال الحماية المدنية وفريق الإغاثة في رفع الأنقاض وانتشال الضحايا والمصابين جراء ذلك الحادث الأليم، مؤكدا ترحيب النقابة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة في العمل لخدمة المجتمع، وحرص النقابة الدائم والمستمر لتقديم يد العون والمساعدة، والعمل على النهوض بالمحافظة.

وأشار «نصر»، إلى أن اللجنة ستقوم بمعاينة المنزل المنهار ودراسة كافة الأسباب التي أدت لهذا الحادث، وفحص العقارات المجاورة لمعرفة الآثار المترتبة على بقية المباني المجاورة للعقار المُنهار، وتقوم اللجنة بعد انتهاء المُعاينات من كتابة تقرير مُفصل حول أسباب الحادث، وكافة التوصيات اللازمة، والاقتراحات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها، وسيتم الإعلان عن نتائج ذلك التقرير فور الإنتهاء منه.



وتقدمت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط بأحر التعازي لأسر المتوفين بحادث العقار، داعية الله تعالى أن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.