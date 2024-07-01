عاجل.. غارة إسرائيلية على منزل في النصيرات تقتل طفلة وعشرات الإصابات

أكدت مصادر فلسطينية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة محيط محطة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر عنها استشهاد طفلة ومصابين، في استهداف منزل بالمخيم.

وأضافت المصادر أنه، تم انتشال طفلة استشهدت في الغارة، بالإضافة لعدد من الإصابات، وسط أعمال بحث عن مفقودين بعد استهداف منزل سكني بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

المتضررين من أحداث 7 أكتوبر

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم أن مجموعة من المتضررين من أحداث 7 أكتوبر رفعت دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد كل من إيران وسوريا وكوريا الشمالية. وتتهم الدعوى هذه الدول بتقديم الدعم المالي والعسكري لحركة حماس، التي شنت الهجوم.

وأوضحت الإذاعة أن المدعين يطالبون بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الهجوم، مؤكدين أن الدعم المزعوم الذي قدمته إيران وسوريا وكوريا الشمالية ساهم بشكل مباشر في تمكين حماس من تنفيذ عملياتها.