الديهي يدافع عن قرار غلق المحالات التجارية العاشرة مساءً: "ليس بدعة"

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على مواعيد إغلاق المحال التجارية الساعة الـ10 مساءً في كافة المحافظات، بخلاف الصيدليات والسوبر ماركت، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين: "في جدل في هذه القصة، البعض ينتقد هذا القرار لأنه ضد الاستثمار، رغم أن هذا القرار لم يؤخذ، بناءً على أهواء رئيس الوزراء، ولكنه أخذ بعد الكثير من الدراسات".

وأضاف أن جميع المحالات التجارية تغلق في الساعة السابعة مساءً بخلاف السوير ماركت، والصيدليات، معقبا: "يا جماعة القرار ده مش بدعة وموجود في الخارج".

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إننا لدينا شبكات للكهرباء على أعلى مستوى، وزارة الكهرباء الجاهزة للتعامل مع الأعطال والتخفيف خلال الفترة المقبلة، لافتا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر الكهرباء أمن القومي.

وأضاف، أن السيسي يولي اهتمام كبير بقطاعات الكهرباء المختلفة، والكهرباء مهمه للغاية لكل بيت في مصر، مستدركا ان نشهد زياده طلب كبير على الكهرباء خلال الفترة الماضية.



وأشارالمتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الدولة لديها استراتيجية لتجاوز أزمة الكهرباء، ومصر لديها استراتيجية طموح على زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة، ومصادر متنوعة لانتاج الكهرباء ستدخل العام المقبل.