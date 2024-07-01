الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

تفاصيل إستخراج جثمان مواطن سقط في بئر مياه بالمنيا

استخراج الجثمان
استخراج الجثمان

شهدت قرية عقولة بمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا ، حادثا مروعا إثر سقوط شخص أثناء حفر بئر على عمق 7 أمتار داخل منزله ، والذي أسفر عن وفاته ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استخراج جثمان أحد مواطني نجع العقولة، مركز ملوى، بعد سقوطه أثناء قيامه بحفر بئر مياه بعمق ٧ أمتار بمحيط منزله.

وكان قد وجه محافظ  المنيا ، فور تلقى الإخطار من غرفة عمليات المحافظة ، اللواء محمد عقل السكرتير المساعد للمحافظة ، و تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة ملوى، بالإنتقال إلى موقع الحادث برفقة الأجهزة المعنية من ، ( مديرية الأمن وشرطة الحماية المدنية ، ومرفق الإسعاف ، ومديرية الصحة)، حيث تمت الإستعانة بمعدات الوحدة المحلية ، وشملت ، ( ٤ لوادر ، و٢ حفار ، و ٢ سلم كهربائي ، و٢ سيارة للمياه )، وتم استخراج جثمان المتوفى ، وذلك بمعرفة الدفاع المدنى ، و تسليم الجثمان لمشرحة مستشفى ملوى العام  ، كما تم عمل كردون أمني حول المنزل ، لحين الإنتهاء من التحقيقات ، والوقوف على أسباب الحادث.

جاء ذلك ، بعد تلقي غرفة عمليات المحافظة اليوم الإثنين ، في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً ، ، بلاغاً يفيد بوفاة عبد الله .س.ع (٤٥ سنة)، المقيم بنجع العاقولة بقرية الشيخ شبيكة، التابعة لمجلس قروى دروة جنوب غرب مركز ملوى ، أثناء قيامه بحفر بئر مياه بعمق ٧ أمتار ، بمحيط منزله بمساعدة شقيقه ونجله ، مما تسبب في وفاته إثر سقوطه داخل البئر.

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