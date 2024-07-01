تفاصيل إستخراج جثمان مواطن سقط في بئر مياه بالمنيا

شهدت قرية عقولة بمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا ، حادثا مروعا إثر سقوط شخص أثناء حفر بئر على عمق 7 أمتار داخل منزله ، والذي أسفر عن وفاته ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استخراج جثمان أحد مواطني نجع العقولة، مركز ملوى، بعد سقوطه أثناء قيامه بحفر بئر مياه بعمق ٧ أمتار بمحيط منزله.

وكان قد وجه محافظ المنيا ، فور تلقى الإخطار من غرفة عمليات المحافظة ، اللواء محمد عقل السكرتير المساعد للمحافظة ، و تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة ملوى، بالإنتقال إلى موقع الحادث برفقة الأجهزة المعنية من ، ( مديرية الأمن وشرطة الحماية المدنية ، ومرفق الإسعاف ، ومديرية الصحة)، حيث تمت الإستعانة بمعدات الوحدة المحلية ، وشملت ، ( ٤ لوادر ، و٢ حفار ، و ٢ سلم كهربائي ، و٢ سيارة للمياه )، وتم استخراج جثمان المتوفى ، وذلك بمعرفة الدفاع المدنى ، و تسليم الجثمان لمشرحة مستشفى ملوى العام ، كما تم عمل كردون أمني حول المنزل ، لحين الإنتهاء من التحقيقات ، والوقوف على أسباب الحادث.

جاء ذلك ، بعد تلقي غرفة عمليات المحافظة اليوم الإثنين ، في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً ، ، بلاغاً يفيد بوفاة عبد الله .س.ع (٤٥ سنة)، المقيم بنجع العاقولة بقرية الشيخ شبيكة، التابعة لمجلس قروى دروة جنوب غرب مركز ملوى ، أثناء قيامه بحفر بئر مياه بعمق ٧ أمتار ، بمحيط منزله بمساعدة شقيقه ونجله ، مما تسبب في وفاته إثر سقوطه داخل البئر.