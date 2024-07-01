يورو 2024.. فرنسا تخطف بطاقة العبور إلى ربع النهائي بهدف عكسي قاتل أمام بلجيكا

خطف منتخب فرنسا بطاقة العبور إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، على حساب نظيره البلجيكي في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "مركور شبيل أرينا" ضمن منافسات دور 16.

استمر التعادل مسيطرا على مجريات المباراة حتى الدقيقة 85 والتي شهدت هدفا عكسيا قاتلا سجله المدافع البلجيكي يان فيرتونخن عن طريق الخطأ في مرماه.

وكان منتخب فرنسا قد صعد من دور المجموعات كوصيف مجموعته برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين بينما تأهلت بلجيكا كوصيفة مجموعته بأربع نقاط بخسارة وفوز وتعادل.

تشكيل منتخب فرنسا..

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: ثيو هيرنانديز ، اوباميكانو، ساليبا، كوندي.

الوسط: رابيو، كانتي، تشواميني.

الهجوم: جريزمان، مبابي، تورام.

تشكيل بلجيكا..

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: تيموثي كاستاني- فايس- فيرتونخين- ثياتي.

خط الوسط: يانيك كاراسكو- أمادو أونانا- كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جيريمي دوكو- لويس أوبيندا- روميلو لوكاكو.