تعرف على برنامج هندسة الإلكترونيات في جامعة حلوان الأهلية

يؤهل برنامج "هندسة الإلكترونيات التطبيقية" في جامعة حلوان الأهلية الطلاب للتعامل مع تكنولوجيا الإلكترونيات الحديثة، والتي أصبحت ثورة الاتصالات والكمبيوتر ونظم التحكم الرقمي من أهم معالمها.

يزود برنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية في جامعة حلوان الأهلية خريجيه بالعلوم والمعارف والخبرات العملية اللازمة، ويؤهلهم لتصميم وبناء نظم إلكترونية ذات تقنيات عالية.

ويمد برنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية في جامعة حلوان الأهلية الدارسين بالخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم للمشاركة في تصميم أجهزة إلكترونية مثل مركبات محكومة عن بعد، طائرات بدون طيار، أقمار صناعية، أجهزة طبية، نظم ملاحة جوية ومائية وأرضية.

فرص عمل خريجي برنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية في جامعة حلوان الأهلية

ويؤهل برنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية في جامعة حلوان الأهلية الطالب لمجموعة من فرص العمل في مجالات: نظم الاتصالات الحديثة، ونظم التصنيع الأوتوماتيكي، ونظم الأتمتة الصناعية، ونظم الزراعة الذكية، ومؤسسات تصنيع الأجهزة الإلكترونية والطبية.، والمستشفيات والمؤسسات الطبية، ووكالة الفضاء المصرية ومراكز الأبحاث.

ويقضي الطالب ببرنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية في جامعة حلوان الأهلية مدة ٤.٥ سنوات جامعية مقسمة علي ٩ فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة بواقع ١٤٨ ساعة دراسية.

ويمنح برنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية في جامعة حلوان الأهلية درجة البكالوريوس في (هندسة الإلكترونيات التطبيقية).

ويقبل برنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية في جامعة حلوان الأهلية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي رياضة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام ٢٠٢٤، والعام الماضي ٢٠٢٣ فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة، كما يقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.