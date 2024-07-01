الأرز البني يسرع عملية فقدان الوزن.. علماء يوضحون

وجد خبراء التغذية الأمريكيون أن استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني يسرع عملية فقدان الوزن، وكوب من الأرز البني له نفس تأثير تحطيم السعرات الحرارية مثل المشي لمدة 30 دقيقة.

يقول العلماء إن تناول الكثير من الحبوب الكاملة سيساعد في تسريع عملية فقدان الوزن، وإن مجرد استبدال الأرز الأبيض والخبز بنظيرهما البني سيساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك، وهذه التغييرات الغذائية الصغيرة لتشمل المزيد من الألياف في نظامك الغذائي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الشخص 100 سعرة حرارية إضافية يوميًا.

وهذا الرقم مهم للغاية، لأن هذا هو بالضبط عدد السعرات الحرارية التي يمكننا حرقها خلال المشي لمدة 30 دقيقة.

قام باحثون من جامعة تافتس في ماساتشوستس بتقسيم المتطوعين إلى مجموعتين حسب عاداتهم الغذائية علاوة على ذلك، كان هناك اختلاف واحد فقط - مصدر منتجات الحبوب وفي جميع النواحي الأخرى، لم يختلف المتطوعون من المجموعتين عن بعضهم البعض، ولقد أنفقوا نفس القدر من الطاقة وحصلوا على نفس الكمية تقريبًا من الدهون والفواكه والخضروات والبروتينات في نظامهم الغذائي.

لكن مجموعة واحدة استهلكت الحبوب الكاملة مثل الأرز البني بشكل كبير ، بينما تناولت المجموعة الأخرى الأرز الأبيض وخبز القمح.

الحبوب الكاملة تساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي

اتضح أن اتباع نظام غذائي يعتمد على الحبوب الكاملة يساعد الناس على تسريع عملية التمثيل الغذائي ، وحرق المزيد من السعرات الحرارية وفي الوقت نفسه، تم امتصاص عدد أقل من السعرات الحرارية في الجهاز الهضمي، وكل هذا أدى إلى تحسن في عمل الجهاز المناعي، حيث أن الأشخاص من المجموعة الأولى ينتجون المزيد من الخلايا التائية في أجسامهم التي تحارب العدوى.

كما كان لديهم أيضًا زيادة في عدد البكتيريا المفيدة في أمعائهم. كل هذا تم تحقيقه خلال 8 أسابيع فقط من تناول الحبوب الكاملة.