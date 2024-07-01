غدًا.. "ثنك كوميرشال" يناقش انعكاس الصفقات الكبرى على القطاع العقارى

تنطلق غدًا الثلاثاء، النسخة الثامنة من سلسلة المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، التى تنظمها شركة “ميديا أفينو”، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات، بفندق ريتز كارلتون، لمناقشة التطورات التى يشهدها سوق العقارات المصرى، وتقام المائدة تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتأتى النسخة الثامنة من “ثنك كوميرشال” تحت عنوان “الصفقات الكبرى ترسم ملامح القطاع العقارى”، وذلك لمناقشة نجاح قطاع التطوير العقارى المصرى فى التغلب على الأزمات التى واجهها خلال السنوات الماضية، بدعم من النمو المستمر فى المبيعات وزيادة الطلب على جميع المنتجات العقارية، وسط خطة حكومية لتنمية عدد كبير من المدن الجديدة فى جميع أنحاء مصر.

كما تناقش المائدة المستديرة التأثير المتوقع لصفقة تطوير مدينة “رأس الحكمة” فى الساحل الشمالى المصرى بالشراكة بين مصر والإمارات، على آليات العمل فى القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة.

وتتضمن النسخة الثامنة من “ثنك كوميرشال” 3 جلسات، حيث تناقش الجلسة الأولى خطط الشركات العقارية للتعامل مع تطورات العمل فى القطاع، فيما ستناقش الجلسة الثانية دور القطاع المالى فى توفير التمويلات للشركات العقارية عبر آليات متنوعة، وستخصص الجلسة الثالثة لتكريم الشركات الرائدة فى القطاع العقارى بمختلف أنشطتها.

ويشارك فى المائدة المستديرة مسئولون حكوميون، وممثلو كبرى شركات التطوير العقارى، وشركات التمويل العقارى، والشركات المتخصصة فى إدارة الأصول وتأسيس الصناديق العقارية والاستشارات القانونية.