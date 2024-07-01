QNBيعلن عن تغيير العلامة التجارية

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أعلن QNB، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تغيير العلامة التجارية الخاصة به لتكون QNB بدلا من QNB الأهلى.

قال البنك إن هذا يأتى تماشيا مع خطة البنك للتوسع والعمل فى السوق المصرفى المصرى والذى يعد أحد الأسواق الواعدة ويمتلك فرصا كبيرة للنمو على كافة المستويات.

كما ينعكس تغيير العلامة التجارية على قوة ومكانة البنك وتعزيز تنافسيته فى السوق واستكمال رحلته المصرفية وريادته التى تلبى احتياجات جميع العملاء ومواصلة تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المبتكرة، واستمرارية الابتكار والتحديث، وفق استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم أفضل تجربة للعملاء، فضلا عن حرص البنك على الانتشار داخل السوق المصرى والوصول إلى مجتمعات وشرائح جديدة من العملاء فى كافة المحافظات والتركيز على فئة الشباب والمرأة عبر شبكة فروعه التى بلغت أكثر من 234 فرعا فى كافة أرجاء الجمهورية.

قال محمد بدير الرئيس التنفيذى لـ QNB فى مصر، إن تغيير العلامة التجارية من QNB الأهلى إلى “QNB” يأتى فى إطار خطة التطوير والتحديث المستمرة ومواكبة التطورات العصرية التى يشهدها البنك فى مصر بدعم من المجموعة الأم والتى تعتبر السوق المصرى أحد الأسواق الواعدة.

مشيرا إلى أن ارتباط الفرع فى مصر باسم المجموعة يساهم فى تعزيز العلامة التجارية ويمنحها المزيد من الثقة والقوة، ويدعم كافة الخطط والأهداف التى يسعى إلى تحقيقها على كافة قطاعات البنك وأهمها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى والتجزئة المصرفية ودعم ملف الشمول المالى والتحول الرقمى.

وأكد «بدير»، أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المبتكرة لتلبية متطلبات عملائه المتنامية ومواصلة دوره الريادى بشكل أكثر قوة ومرونة ليظل البنك محتفظا بصدارته وتقدمه فى القطاع المصرفى.